Carlos Latre cuenta cómo James Corden le fichó como para su 'talent show' de EEUU: "Es flipante el dossier que hacen sobre ti"

Frank Blanco cuenta que Carlos Latre ha estado dos meses en Los Ángeles haciendo el programa 'The World's Best', que presenta James Corden. "Viene mucho a Mallorca", asegura Latre.

"Eres el único representante de España y el primer cómico español de la historia que trabaja para la CBS", le dice Frank Blanco, a lo que Latre contesta: "Es muy fuerte. Me llamaron y me dijeron que había sido de los primeros asesoras o jueces en llamar porque llevaba 20 años de carrera en televisión, porque había estado ocho años en 'Tu cara me suena', habían visto todos los formatos en los que había trabajado, etc, y entonces el perfil les encajaba perfectamente", cuenta el humorista.

Carlos Latre se mostró "alucinado" cuando le llamaron y asegura que fue "absolutamente espectacular". "Es flipante el dossier que hacen ellos sobre ti. La CBS hace el dossier y luego se lo dan al Gobierno de los EEUU para darte el visado de artista".