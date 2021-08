Dani Mateo e Isabel Forner entrevistan a través de una videollamada junto al resto de zapeadores a Carlos Aldavari, un kitesurfista que ha conseguido lo nunca visto: 'volar' durante un minuto seguido sobre la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

"Lo veía casi imposible, pero ha llegado", afirma Aldavari, que destaca que es un reto mundial: "En sueños no tengo tope, a ver dónde puedo llegar". Pero, ¿en qué pensaba mientras volaba? "Voy pensando en intentar seguir y no parar, en que no acabe nunca el vuelo para intentar conseguir el máximo tiempo", destaca el deportista, que explica cómo influye la técnica y la suerte. "Es lo que me gusta y me da adrenalina, me hace mantenerme vivo", explica sobre sus peligrosos saltos. Puedes ver en este vídeo la entrevista al completo.