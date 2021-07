Lucía Quintero es una cantante española que reside en Sevilla y que ya cuenta con miles de 'me gusta' en TikTok por versionar algunas de las canciones españolas más famosas al coreano.

Ahora, ha explicado a Zapeando cómo surgió esta idea: "Hace 13 años me hice muy fan de K-Pop y me volví loca por la cultura y por aprender el idioma. Para practicar me ponía a traducir canciones al coreano", ha explicado. Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.