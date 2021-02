Quique Peinado descubre en este vídeo algunas de las aplicaciones más absurdas que podrás descargar en tu teléfono móvil. Una de ellas sirve para desestresarse, y consiste en explotar burbujas virtuales. De hecho tienen un absurdo vídeo explicativo para enseñar a los usuarios cómo explotar las burbujas con la aplicación.

Otra de las aplicaciones destacadas es la de un test de embarazo que funciona con la huella dactilar. Los desarrolladores de la app la describen así: "Para todas las chicas que no saben si están embarazadas y no quieren bajar a la farmacia aquí tienen un resultado sin ninguna credibilidad. Esta es su app ideal". Los zapeadores descubren que además te adelanta el sexo de bebé. Peinado también habla de la app más inútil del mundo, que no tiene ningún uso, literal.

La aplicación "lamentable" que mejora la calidad de tus besos

Maya Pixelskaya descubre en Zapeando el 'Test Besos Calculadora', una aplicación "lamentable" que mejora la calidad de tus besos. El invento no termina de convencer a los zapeadores. "Tu móvil y tú no tendréis la misma relación", añade Miki Nadal.