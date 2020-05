Paco García, reportero de 'Murcia Conecta', se ha convertido en un protagonista indiscutible de Zapeando por sus surrealistas reportajes. Ahora, el periodista charla con Dani Mateo para contar en el programa sus sorprendentes anécdotas.

Paco recuerda el día que vivió su reportaje más difícil: cuando un hombre, tras quitarle el micrófono de su programa y agredirle con él, le amenazó con un arma blanca. "Si no llego a echar a correr igual no lo cuento en Zapeando", destaca Paco, que afirma que tras echar a correr, cuando el hombre vio que no le alcanzaba, le persiguió con el coche hasta que, finalmente, en otro coche y junto a su compañero cámara, consiguió despistarlo.