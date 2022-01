Dani Mateo presenta en Zapeando la increíble maniobra que realiza una joven en Colombia para conseguir impedir que le roben su móvil. El atracador iba en bicicleta cuando intenta coger el teléfono de la mano de la mujer, quien sin dudarlo ni un instante realiza una impresionante maniobra para evitar que el ladrón se vaya con su móvil.

Pero eso no es lo más increíble del momento. Finalmente, la mujer no se va con las manos vacías, sino todo lo contrario. En el vídeo podrás ver que su teléfono móvil no es lo único que consigue llevarse tras el altercado.