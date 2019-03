Anna Simon: "Hacedme caso, el 'León come cosas', es el nuevo gin-tonic"

LEÓN RECOSTADO EN BERENJENA COME MEJILLONES

Berto Chicote se ha vuelto a dejar ver por el plato de 'En el Aire' después de mucho tiempo. Con motivo de su visita, Andreu Buenafuente decidió hacerle un presente, un regalo muy especial que ha preparado él mismo: "León recostado en berenjena come mejillones", lo ha denominado el presentador. Los 'zapeadores', muertos de miedo, se han atrevido a ver el desenlace y conocer la opinión de Berto Chicote que no ha podido resistirse a comentar: "Yo lo llamo un zurullo en forma de patata cruda. Este león no come mejillones, los vomita".