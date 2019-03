Anna Simon y Ana Morgade dan consejos para el verano: "Playas, mojitos, percebes y, de bolsos, tres Loewes"

TE LO JURO POR ZAPEANDO, O SEA, EDICIÓN VERANO

Las colaboradoras Anna Simon y Ana Morgade se juntan en el plató con pamelas, perlas y gafas de sol para dar los mejores consejos de este verano en su sección: 'Te lo juro por Zapeando, o sea'. Así, insisten en que en las playas no se puede controlar el aforo, "porque no hay portero", según Anna Simon, por lo que si no quieres decir "Me quedo muerta", mejor "vete a una playa desierta", aconsejan. La pareja de zapeadoras deja claro su lema para que los espectadores tomen nota: "En verano: playas, mojitos, percebes y, de bolsos, tres Loewes".