Ana Morgade, a Angela Merkel: "Si todo el mundo fuera tan sincero como tú, no llevarías ese pelo"

REACCIÓN TRAS LA RESPUESTA DE MERKEL A UNA NIÑA

Ana Morgade regresa a 'Zapeando' tras una semana y lo hace abriendo su particular 'Rincón de Pensar'. En esta ocasión invita a pensar a Angela Merkel, la canciller alemana, que contestó a una niña palestina con 'demasiada' sinceridad. Ana Morgade no se corta con Merkel y la dice que "si todos fueran tan sinceros como tú, no llevarías ese pelo, cabrona". Otros zapeadores, como Sara Escudero, Quique Peinado o Cristina Pedroche, también quisieron aportar su comentario sobre esta actuación de la canciller alemana.