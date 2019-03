Amaia Salamanca y Javier Rey visitaron el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva película. Un film en el que la actriz se mete en el papel de "una mujer casada con su trabajo que sabe hacer llaves".

Entonces, Pablo Motos le pidió que le hiciera "una llave flojita" y la invitada no se lo pensó dos veces: se levantó y retorció el brazo del presentador.

"Pegas muy fuerte, me has dejado baldado, me duele la muñeca, el brazo, el hombro", le dijo Motos cuando se recuperó del susto.