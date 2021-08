Los zapeadores comentan la entrevista a Marisol Martínez en la televisión de Castilla-La Mancha, donde la autora de 76 años, que acudió a presentar su primer libro, dejó momentos memorables, al avanzar que se pondría "en comunicación con Almodóvar" para llevar 'Pensar para no pensar', escrito durante el confinamiento, a la pantalla: "A lo mejor hago hasta una serie", aseguró.

Pero Marisol también reveló divertidas anécdotas sobre su infancia y juventud e incluso aprovechó para enviar un mensaje a su marido, dirigiéndose directamente a cámara: "No te relajes. Me tienes que estar enamorando continuamente, no hay ningún fuego que arda si no se le echa lumbre". Puedes ver su entrevista en el vídeo que ilustra esta noticia.

El tenso momento entre dos señoras en directo

Por su parte, Sacramento y Vicenta fueron a la televisión valenciana a mostrar cómo se hacen los mantecados, pero la receta rápidamente desembocó en una tensa discusión entre ambas, como puedes ver en este vídeo: