Algunos países aplican ciertas restricciones con la ropa. Para evitar sustos con las 'fashion police' a la hora de viajar, Maya Pixelskaya ha preparado un juego y los zapeadores tendrán que adivinar qué prendas no debemos meter en la maleta cuando viajemos a determinados países.

En Barbados, por ejemplo, ¿está prohibido el estampado militar o el pijama en la calle? Los zapeadores creen que es el uso del pijama, pero realmente está prohibido el estampado militar, y se reserva su uso exclusivamente para los militares ya que algunas de las bandas criminales roban uniformen y los usan para engañar a la policía. Pero hay muchos más países que no permiten este tipo de estampado. Otra de las preguntas tiene que ver con Rusia, ¿está prohibida la estética Emo o las bragas de encaje? Y en Surrey, ¿no se puede llevar 'animal print' o chanclas con calcetines? No te pierdas las respuestas a estas preguntas en el vídeo que acompaña estas líneas.

Pero hay más, en Corea del Norte ,Kim Jong-un ha puesto en marcha varias prohibiciones estéticas al considerar que "fomentan el estilo de vida del capitalismo". En Zapeando, Dani Mateo alucina con las medidas.