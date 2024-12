Mariah Carey estrena una figura de cera muy navideña en Nueva York: "Las dos parecen de plástico"

Mariah Carey se ha convertido en sinónimo de Navidad, por ello su nueva estatua de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York tenía que ser sobre esa temática. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la artista ha posado con su figura y, a duras penas, se distingue cuál es la figura de cera y cuál la cantante de carne y hueso.

"Es verdad que las dos parecen de plástico", comenta Quique Peinado. Los zapeadores hacen sus apuestas sobre cuál es la cera y cuál la real. Cristina Pedroche afirma que la de cera es la que lleva un vestido rojo, un comentario que apoya Quique.

Isabel Forner, por su parte, cree que la figura de cera es la que lleva un vestido negro. Dani Mateo, por su parte, opina como Quique y Cristina ya que cree distinguir un bulto en lo alto del muslo que podría ser "del hierro que les ponen a las figuras".

Peinado desvela, a través de otro vídeo, que la figura es la que lleva un vestido rojo. "De todas maneras, yo prefiero la de rojo porque no te turra con el 'All I want for Christmas is you'", añade Quique. "A Mariah, cuando acaba la Navidad, la dejan así exactamente igual. La criogenizan y la descongelan cuando vuelve la Navidad", añade Dani.