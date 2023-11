La cantante Mariah Carey se ha autoproclamado la reina de la Navidad gracias a su archiconocida canción 'All I want for Christmas is you'. Y esto le lleva, incluso, a inaugurar la temporada navideña publicando vídeos en redes sociales.

La cantante decidió llevar su mensaje navideño un poco más allá y se animó a participar en una sorpresa al popular presentador estadounidense Jimmy Kimmel. Como se puede ver en las imágenes presentadas por Valeria Ros, la cantante se cuela en la misma casa del presentador en medio de la noche vestida con un traje de Mama Noel.

Mariah llega hasta la habitación de Kimmel y, con una voz muy suave, le dice: "No quería despertarte pero ha llegado el momento". El presentador, recién levantado, tan solo mira a su alrededor con cara de no entender qué está pasando y pregunta: "¿Qué momento?". En ese instante empieza a sonar la popular canción de Carey y le lanzan nieve falsa.