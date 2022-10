Dani Mateo arranca Zapeando advirtiendo de que "va a ser un día duro y difícil" porque esta noche ha sido "un aspersor" porque tiene gastroenteritis. Pero no es el único zapeador que no ha dormido, y es que Miki Nadal, que ha sido padre por segunda vez, tampoco.

Eso sí, sin duda la anécdota más llamativa es la de Valeria Ros, que acudió a la premier de 'Puñales por la espalda 2', donde al llegar al photocall la pararon y no la dejaron pasar porque iban a llegar las estrellas de Hollywood de la película.

Desde Kate Hudson a Edward Norton y Daniel Craig. "Había demasiada gente y me agobié"; destaca Valeria, que quiso salir de la sala de cine antes de que empezara la película: "Salgo y me encuentro al director de Hollywood de frente, iban todos...". "Qué vergüenza, me metí en el baño y estuve un hora", destaca la zapeadora, que afirma que no quería salir por si se volvía a encontrar al director, conocido también por 'Breaking Bad'.