Han tenido que pasar 20 años desde su primer compromiso, pero por fin Ben Affleck y Jennifer López se han casado. Fue el pasado sábado en Las Vegas y en la más estricta intimidad. María Gómez ha analizado las fotos del enlace que compartía la propia pareja en redes sociales. "Les deseo por un lado lo mejor, porque me encantan ellos, pero por otro lado la historia no juega a su favor", comenta Dani Mateo, mientras Iñaki Urrutia asegura ser mucho de Mark Anthony, "ese chico que parece que no ha merendado".

Para el enlace, Jennifer López tuvo dos vestidos de boda, uno de hace 20 años. Sin embargo, no todo fue glamour, pues Ben Affleck se tuvo que poner el esmoquin en un cuarto de baño que, para María Gómez, "a nivel de higiene podría competir con los de algún área de servicio". Por su parte, Iñaki descubría por qué Affleck no había repetido en el papel de Batman: "como lo cuelga todo en redes, el Joker descubriría su verdadera identidad". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo sobre estas líneas.