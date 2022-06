Nada más arrancar Zapeando, vuelve a haber sorpresa: y es que Lorena Castell se encuentra de nuevo sentada en la silla de Dani Mateo. Por segundo día consecutivo, la zapeadora sustituye a Dani Mateo como presentadora del programa.

Este canbio de silla también afecta al resto de la mesa. Ante el movimiento de silla Lorena Castell, queda un hueco en la mesa. ¿Quién es el encargado o la encargada de rellenarlo? ¡Isabel Forner! La periodista deportiva vuelve por segunda vez desde el arranque del directo a sentarse en la mesa de los zapeadores. "Cuando venga Dani...", destaca Lorena Castell al ver lo emocionada que está Isabel Forner en la mesa. "Dani no vengas", destaca, por su parte, entre risas Forner. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

La cómica anécdota de Lorena Castell e Isabel Forner

"Si comparto coche de producción veo que la otra persona tiene cara de que no diga nada", cuenta Isabel Forner, que reconoce que aunque no quiere hablar para no molestar porque es muy temprano no puede remediarlo. Puedes conocer más detalles en este vídeo.