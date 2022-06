Isabel Forner reconoce en el plató de Zapeando que es muy intensa desde que se levanta. "Siempre me levanto antes de que suene el despertador y muy intensa", confiesa la zapeadora, que afirma que tiene que contenerse. Es más, destaca que se da cuenta. "Si comparto coche de producción veo que la otra persona tiene cara de que no diga nada", cuenta Isabel Forner, que afirma que ella aunque se dice a sí misma que no va a decir nada porque es muy temprano al final habla porque no lo puede remediar,

Por su parte, Lorena Castell cuenta en el vídeo de arriba también la divertida anécdota que ha vivido con Isabel Forner en el coche de producción. Y es que primero, la presentadora de Zapeando se subió en el coche de otra persona y al salir, vio que la estaban saludando desde otro coche: Isabel Forner. Sin embargo, Lorena Castell se creía que era otra persona.