Jiaping visita el plató de Zapeando y lo hace con una nueva misión: preguntar a la gente de la calle qué quiere saber sobre Camela. "¿Has preparado ya alguna pregunta?", le dice Dani Mateo, a lo que ella no duda en contestar: "Sí, como siempre", una afirmación que el presentador pone en duda.

Acto seguido la colaboradora todoterreno se sincera y asegura que ha salido a la calle a preguntar porque "Dani a veces hace preguntas que la gente no sabe cómo responder": "No confiamos mucho en ti", espeta la colaboradora todoterreno, que recibe la ayuda de María Gómez para "dar un palo" a Dani Mateo. Puedes ver la reacción del catalán, que no pierde la oportunidad de lanzar otro 'dardo' a Jiaping, en el vídeo principal de la noticia.