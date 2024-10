Una de las últimas tendencias entre las celebrities es lucir looks que dejan a la vista su ropa interior. Así, se ha podido ver desde a Blake Lively, que acudió a una cena junto a su marido, Taylor Swift y Travis Kelce. La cantante también lucía en esa quedada un corsé, demostrando que también se ha sumado a esa tendencia.

Rosalía también se ha sumado a esta tendencia. La artista ha lucido, en la Semana de la Moda de París, una falda transparente con plumas que deja ver su ropa interior. Camila Cabello, por su parte, en el mismo evento se ha enfundado un vestido lencero transparente que dejaba a la vista su sujetador. Otra artista catalana, Bad Gyal, sigue también esta tendencia. En su caso, luciendo un conjunto en tono nude con lencería blanca al descubierto.

Para Natalia Ferviú, esta tendencia es "muy interesante". "Se viene cocinando desde hace mucho y, el pico, fue con la estilista de 'Sexo en Nueva York'", explica. Para Natalia, su look favorito es el de Bad Gyal. "Me parece todo un acierto, la veo muy favorecida por el color, el corte... pero todas las propuestas me parecen muy bien", indica. "¡Hay que jugar!", concluye.