Hay que tener cuidado con lo que se promete a los niños porque luego si no se cumplen puede ser una gran decepción para ellos, pero en este caso, a pesar de no cumplirse, se convierte en un bonito momento. Una madre le dice a su hijaque el día de su cumpleaños va a ir Taylor Swifty lo cumple, aunque no como la niña esperaría.

Cuando llega el cumpleaños, la madre decide grabar la reacción de su hija y sus amigos a la llegada de la cantante americana. En las imágenes se puede ver a la niña con sus amigos justo en el momento en el que baja por las escaleras el padre de la pequeña disfrazado de Taylor Swift con un vestido y una peluca rubia. La hija y los amigos al verlo comienzan a reír con el traje que lleva el progenitor. El hombre no solo se disfraza, sino que también da un concierto para los invitados al cumpleaños que están encantados con él.

"Dentro de que es una trola, me parece que es muy simpático y divertido", comenta María Moya, que piensa que la niña ya sabría que era imposible que Swift fuese a su cumpleaños