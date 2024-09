Hace unos días Lara Doval, Miss Universo Cataluña, consiguió hacerse viral tras su respuesta durante el certamen Miss Universo España. La modelo confundió la pregunta hecha por el jurado y, en lugar de responder sobre la crisis de la natalidad la joven entendió que le preguntaban sobre la "notabilidad". Lara ha demostrado en Zapeando que su ya icónica respuesta puede convertirse en una respuesta comodín a cualquier pregunta.

Dani Mateo le pregunta sobre las lluvias torrenciales y Lara, aprovechando su respuesta del concurso, afirma que "son algo que nos hace sufrir" y que "es algo que nos puede mejorar como planeta y como sociedad". Su respuesta provoca el aplauso de todos, agradecidos con ella por participar en la 'broma' de Zapeando.

La joven explica que ha llevado "muy bien" su momento viral. "El momento de estar en el escenario y que te hagan la pregunta y que no la entiendes... yo sabía que no iba a no responder nada", cuenta. "Lo que dije parece una respuesta universal que pega con todo", añade, entre risas. "Yo que tu le hubiera dicho '¿perdone, ha bebido?'", responde el presentador a la joven.

Doval se ha tomado con mucho humor las reacciones de la gente y, afirma, que gracias a su confusión le han venido muchas oportunidades. "Ahora me estoy subiendo al tren, lo estoy viendo como una gran oportunidad y se me están abriendo muchas puertas", explica.

La modelo no pierde la oportunidad de, finalmente, dar su opinión sobre la crisis de natalidad en nuestro país. Lara afirma que "es un reflejo de nuestra sociedad, de las oportunidades y la carrera que están teniendo las mujeres". "No podemos, como mujeres trabajadoras, permitirnos tener tantos niños", añade. Y concluye diciendo que "deberíamos tener la oportunidad de tener un mejor equilibrio entre la vida profesional y familiar".