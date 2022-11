Lorena Castell sigue protagonizando momentazos en Masterchef Celebrity y no, no todos son buenos. Isabel Forner muestra el sufrimiento de la zapeadora al cocinar en la primera prueba un cordero. Pero el sufrimiento de Lorena Castell no acabó ahí y en la prueba de exteriores volvió a estar en la cuerda floja al ganarse un delantal negro cuando Jordi Cruz la pilló dejando una bandeja de comida sobre el cubo de basura.

Eso sí, una vez más tiró de buen humor y buena suerte y acabó resurgiendo de sus cenizas hasta ganar la prueba y conseguir los 4,000 euros. La zapeadora los donará a la asociación 'Piel de mariposa', en la que ayudan a los niños que sufren esta enfermedad genética. "Estos niños tienen la piel muy frágil y tienen que tener curas cada cuatros horas, así que me hace una ilusión tremenda", explica una emocionada Lorena Castell. Hasta tal punto que hace llorar a su compañera en Zapeando María Gómez: "Estaré sensible, me ha emocionado la Lore llorando". Puede s ver el emotivo momento en el vídeo de arriba.