El programa habla con los españoles y las españoles sobre los diferentes tipos de nombre que existen. ¿Cuáles son los más feos para ellos?, ¿y los más raros? Una mujer afirma que el más raro que ha escuchado nunca es Teléfono. "Así se llamaba mi tatarabuelo", afirma la señora.

Por otro lado, una joven confiesa que uno de los nombres que no le gustan es el suyo: Tania. "No se por qué me lo pusieron, es muy feo", destaca.