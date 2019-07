No lo dudan ni un instante: con las redes sociales y las aplicaciones ya no se necesita estar cara a cara para ligar. Algunos incluso van más lejos: "yo no sé ligar fuera de redes sociales".

Muchas de las personas preguntadas afirman haber utilizado la aplicación de contactos Tinder y a otros tanto les sirve con otras aplicaciones como Instagram, que en un principio no se han creado con este propósito pero se acaban usando para ello.

Los jóvenes destacan que con las nuevas tecnologías ligar es más fácil porque tienes más tiempo para pensar lo que dices y no necesitas improvisar.

Varias chicas confiesan a Zapeando que conocieron a sus actuales parejas a través de Tinder. Contra lo que se suele pensar de este tipo de relaciones, estas parejas llevan ya casi un año juntos.

Sin embargo, no todo es fácil a través de las redes sociales. Ni los propios usuarios superan los prejuicios que rodean a este tipo de relaciones y coinciden en que han mentido cuando les preguntando donde conocieron a sus parejas.

Los encuestados por Zapeando coinciden en que a través de Internet es mucho más habitual que te mientan y admiten que ellos mismos también han metido en algunas ocasiones.

Los zapeadores también tienen experiencia en el ligoteo por redes sociales. Anna Simón cuenta que la dicen "marranadas" y Nene confiesa que conoció a su actual novia a través de Instagram.

Las nuevas tecnologías a veces nos facilitan las cosas pero hay casos en los que propician situaciones absurdas. Por ejemplo, el asistente del móvil de Arrimadas se activó en plena entrevista.