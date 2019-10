¿Alguna vez han sufrido un ataque de risa en el peor momento que les podía dar? Zapeando sale a la calle para conocer si los españoles y las españolas han sufrido este mal trago.

Una joven destaca que le pasó un día que "tenía que dar la impresión de ser una persona muy responsable" para que le alquilaran "una casa". Por otro lado, un chico recuerda el 'tierra trágame' que sufrió tras una entrevista de trabajo.

"Me dijeron que me iba a llamar 'Auxi', y yo pensaba que era la auxiliar administrativa y le pregunté si tenía nombre, me contestó que ese era su nombre y que era mi jefa", confiesa el joven.