Después de conocer la noticia de un joven que finge su propio secuestro para ocultar una pelea a sus padres, Zapeando se lanza a la calle para conocer las tácticas que utilizan los ciudadanos a la hora de escaquearse de alguna tarea.

Algunos confiesan poner alguna excusa para no ir a trabajar, como una chica que lo hace para irse a las fiestas de su pueblo: "He dicho que iba a hacerme unas pruebas al médico". Otra chica reconoce que no quería ir a clase y puso la excusa de quedarse encerrada en el ascensor: "Me fui hasta el ascensor, me hice una foto y luego me metí en la cama otra vez".

Los encuestados confiesan que alguna vez les han intentado colar alguna excusa, como un chico que relata que un compañero de su universidad se inventó un tumor para no ir a clase: "El lunes vino a clase con una venda 'super' mal puesta porque, según él, le habían ido a operar a Wisconsin ".

Otros momentos destacados

En otro momento, Zapeando se acercó a la calle para comprobar si es verdad la afirmación de que nuestro estilo de vida nos está volviendo estúpidos. ¿Cuáles son las prácticas que nos hacen más estúpidos? La opinión de los ciudadanos en el siguiente vídeo.

En otro momento, Zapeando se lanzó a la calle para conocer lo que opinan los ciudadanos sobre la excesiva sinceridad. ¿Es bueno ser demasiado sincero? Los ciudadanos dan su punto de vista en el siguiente vídeo.