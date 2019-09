Zapeando se lanza a la calle para preguntar a los ciudadanos qué piensan sobre su estilo de vida. Algunos de los encuestados piensan que no son estúpidos, pero otros no están seguros del todo, como un chico que confiesa no tenerlo claro: "Todo ser humano es estúpido porque cometemos los mismo errores".

Los ciudadanos reconocen que debido al uso masivo de la tecnología no utilizan la cabeza para muchas cosas cotidianas: "Cuando tengo que pedir indicaciones necesito el Google Maps todo el día".

Además, uno de los ciudadanos atribuye el uso del teléfono móvil para cosas corrientes a la inseguridad: "Para hacer cálculos sencillos los comprobamos con la calculadora".

Otros momentos destacados

En otro momento, Zapeando se lanzó a la calle para conocer los deseos laborales de los jóvenes cuando eran pequeños. ¿Habrán cambiado desde antes hasta ahora? Descúbrelo en el siguiente vídeo.

En otro momento, el programa se acercó a la calle para averiguar cuál es la canción del verano para los ciudadanos y la más sonada en las discotecas. ¿Coincidirá la calle en sus respuestas? Descúbrelo en el siguiente vídeo.