Lucy Paradise, una artista de origen español que se hizo famosa por versionar canciones de nuestro país al coreano, conecta en directo con Zapeando para hablar de cómo fue grabar el himno del Sevilla F.C. en coreano: "Quedó muy bien, la verdad. De hecho, el productor se quedó flipando con la pronunciación porque lo hicieron muy bien".

Y, es que, como ella misma cuenta, los jugadores se trasladaron hasta el país asiático para jugar un partido y, durante los diez días que estuvieron allí, les dio tiempo a hacer de todo: A entrenar, conocer al artista del 'Ganam Style' y hasta a atreverse a versionar el himno del Sevilla. "¿Cómo lo conseguiste?", le pregunta Lorena Castell: "Les puse la letra en español-sevillano", confiesa entre risas. También les hizo "grabarlo por separado para tener las pistas para después mezclarlas". Y, a pesar de que ella se pensaba que "no iban a querer" hacerlo, lo cierto es que se sorprendió: "Lo hicieron y no me pusieron pegas", confiesa. Puedes escuchar cómo es la versión del himno del Sevilla F.C. en coreano en el vídeo principal de la noticia.