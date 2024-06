"Este viernes está con nosotros mi concursante favorito, ¡Juanra Bonet!", presenta Dani Mateo al concursante de Tu cara me suena, que viene a pedir perdón a "toda España" por lo que van a ver esta noche en el programa: "No es del todo culpa mía", dice el también presentador, quien sí asume la "culpa" de haber invitado a "Daniel Fernández" para ayudarle a cantar.

"Todo se desmorona esta misma noche. De hecho, que me invitéis hoy antes de lo de esta noche me duele", dice el catalán, que esta noche se mete en la piel de uno de los dúos pioneros del reguetón: Héctor & Tito con su canción 'Baila morena'. "Tenía que cantar su parte, ¡y no se la sabía!", destaca el entrevistado sin poder parar de reír.

"Os juro que después le pedí perdón. Estuvimos casi todo el tiempo riéndonos", dice Juanra Bonet en Zapeando, donde aprovecha la ocasión para "pedir perdón a Héctor & Tito" por la actuación de esta noche. "Es que se parten el culo los bailarines y bailarinas", observa Dani Mateo en el fragmento de actuación que emiten en este vídeo y que, según Juanra Bonet, es el "mejor trozo".