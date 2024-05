Eva Soriano llega a la pregunta ocho de ¿Quién quiere ser millonario? con todos los comodines menos el del público. "Juan Antonio Bayona ha dirigido todas estas películas menos una, ¿cuál?", es la pregunta a la que tiene que responder. "'A': Un monstruo viene a verme, 'B': Lo imposible, 'C': La librería, 'D': El orfanato", lee Juanra Bonet.

"'Lo imposible' es de él, 'El orfanato' también, 'Un monstruo viene a verme', creo que también, pero tengo la duda duda y creo que la que me sobra es la librería", expone la humorista que responde "la 'C'", ante una mirada de estupefacción del presentador por la velocidad en la respuesta. "¿Esta no es la Eva que estaba aquí hace un rato, no?", pregunta Juanra Bonet sorprendido por su cambio de actitud.

El conductor del programa confirma que la concursante marca la respuesta 'C' y comienza la tensa espera. La respuesta se ilumina en verde y era 'La librería' la respuesta correcta. Eva Soriano tararea una canción mientras hace un bailecito para celebrar los 10.000 euros que ha conseguido.