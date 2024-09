Un chico ha tenido que acudir al dentista para extraerse un diente. Un procedimiento médico habitual pero que, debido a los efectos de la anestesia, ha tenido consecuencias hilarantes. Sus familiares no han dudado en grabarle bajo los efectos de la misma sin poder evitar partirse de risa ante sus ocurrencias.

Como se puede ver en el vídeo principal, el chico primero está sentado en una silla mientras señala a su perra afirmando que no sabe qué es. "Es tu perra", le aclara su madre, "siempre dices que parece una señora mayor". "Es un mapache", responde él, muy convencido. Después, se mira los brazos, donde tiene apósitos pegados, y pregunta si ahí han dejado su diente. Además, se pone filosófico ya que también pregunta qué es la vida.

Después, mientras su abuela lo tiene agarrado para que no se caiga, comienza a bailar. "¿Puedes sentarte antes de romperle un hueso a tu abuela?", le pide su madre. El joven sigue bailando y, además, comienza a cantar aunque la canción, por culpa de su estado, no se puede entender. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.