Zapeando comparte un nuevo vídeo de gente saliendo del dentista en Estados Unidos. En esta ocasión, las protagonistas del vídeo son dos hermanas que, después de visitar al doctor, sufren los efectos de la anestesia y, como no, sus familiares han decidido grabarlo en vídeo. "Son impactantes", afirma Miki Nadal.

Una no puede dejar de llorar aunque, como le dice a su madre, no sabe el motivo. Pero es que su hermana no reacciona ante nada de lo que hay a su alrededor. Simplemente, como se puede ver en el vídeo principal, mira al frente sin ser capaz de cerrar la boca o, incluso, pestañear.

"Es imposible decir a cual de las dos le ha sentado peor la anestesia", afirma María Gómez. "A una le ha dado por llorar y la otra está de viaje por otra dimensión", añade la zapeadora.