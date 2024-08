Compartir piso puede ser algo muy positivo o, por el contrario, provocar continuos dolores de cabeza. Zapeando salió a la calle para conocer los mayores 'dramas' que ha vivido la gente por culpa de sus compañeros de piso.

Una chica contó a la reportera que lo peor que le habían hecho es "ser un poco guarro". "Yo, por ejemplo, volvía a mi ciudad y a la vuelta se dejaban todo y estaba todo con moho, caducado... nos hemos encontrado hasta preservativos tirados por los suelos". "Mi compañero de piso era un cerdo", compartió otro chico, "lo dejaba todo siempre sucio". "Mi peor compañero de piso ha sido un gato", explicó otra. "Se ponía a romperme cosas de la habitación y si salía por la noche a bebe agua se tiraba... me odiaba", se lamentó la joven.

Sobre las mayores broncas, una chica explicó que habían sido por hacer fiestas en casa. "Hice una fiesta pero había gente que trabajaba y... no sentó muy bien". Otra joven contó que compartía baño y muchas veces encontraba "matas de pelo" o que usaban sus maquinillas de afeitar sin permiso y las encontraba llenas de pelo. "Le dije 'eres una marrana... si quieres una maquinilla te la compras'", añade.

Otra joven contó a la reportera de Zapeando cuales eran sus 'líneas rojas' a la hora de compartir piso: "No compartir nunca con amigos y que, mínimo, hayas cruzado tres palabras con ellos". Otro chico expuso que él prefería no compartir con personas muy jóvenes que no hubieran compartido piso anteriormente.

Además, también dieron la oportunidad de mandar mensajes a sus ex compañeros de piso. Un chico dijo a cámara: "No voy a volver a compartir piso contigo ni aunque me paguen 1.000 euros". "Espero que con la maquinilla que me afeité yo la barba y tu te depilaste tus zonas te haya salido algo que no hayas podido curar", afirmó otro. Otra chica decidió mandar un mensaje a la que fue su compañera de pisos diciendo que "solo espero que no nos encontremos nunca más".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Zapeando.