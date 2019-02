El análisis de Josie sobre los looks de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: "Lo de tu marido, pues yo veo mucha manga de leñador"

Frank Blanco pregunta a Josie en Zapeando qué le parecen los looks que llevaron a su visita a El Hormiguero Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. "La verdad es que no has arriesgado mucho porque eso te queda muy bien. Tú corta, estrecha y lisa estás muy bien y con ese escote 'Lady Di' me encanta".

Sin embargo, Josie confiesa que ve mucha manga en el look del marido de la zapeadora: "Se las hubiera cortado un poco". Además, el experto en moda opina sobre que Pedroche quiera que su marido se quite la cresta. Mientras que el estilista dice que la cresta "es el pilar de la marca", la zapeadora no está de acuerdo y resalta que le pilar de la marca "es lo bien que cocina".

Por otro lado, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz visitaron por primera vez juntos El Hormiguero y lo hicieron a lo grande: con una espectacular entrada. En este vídeo de Zapeando puedes ver su baile al ritmo de 'Mujer Bruja' de 'Lola Índigo'.

Además, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz desvelaron en El Hormiguero detalles íntimos de su relación. Descubre la primera impresión que tuvieron al verse y más cosas en este vídeo de Zapeando.

Tras su visita al programa, Cristina Pedroche desvela en Zapeando que hay un tema que tiene en 'conflicto' con Dabiz Muñoz: la cresta del chef. La zapeadora destaca en estos vídeos cómo está siendo la negociación con su marido.