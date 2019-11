Dani Mateo pregunta a Josie en Zapeando su opinión sobre el polémico loook que lució Rosalía en los Premios Grammy Latinos 2019. La artista catalana acaparó toda la atención al aparecer con el entrecejo pintado, dientes de oro y una cadenilla.

"Le queda bien todo, pero ¿qué necesidad tiene de ponerse dientes de oro?", pregunta Dani Mateo, al que un look tan excéntrico no parece gustarle demasiado, algo que no comparte Cristina Pedroche, quien destaca que Rosalía "se lo puede permitir".

Por su parte, Josie advierte de que "nos vamos a hartar de ver la cadenilla": "Este tema se nos viene encima porque ha salido en todos los desfiles".