Vuelven los looks y las alfombras rojas a Zapeando después de varios meses por la crisis sanitaria del COVID-19. Josie reconoce que "ha echado mucho de menos" poder analizar los estilismos. Su alegría es tal que incluso le da un aprobado al look de Paula Echevarría en la gala de 'Starlite'. "Me encanta, es horrible pero me encanta. ¿Cómo se le ocurre ponerse esas perlas con el vestido palabra de honor? Me da igual. Felicidades por tu cumpleaños y por traernos este look horroroso", afirma Josie.

"Soy feliz, lo necesito. Necesito alfombra roja en nuestras vidas", añade Josie, que reconoce que el estilismo era de lo mejor del evento. "No es la alfombra roja del año, pero tiene su gracia".

Josie también analiza en Zapeando el cameo de Rosalía en el vídeoclip de "WAP", el tema de Cardi B y Megan Thee Stallion. La artista catalana baila en un momento del vídeo, aunque no canta, y sorprende de nuevo con su estilismo: un mono de látex rojo que parece emular el traje de luces de un torero.

"Es un poco ibérico. Se trata de un 'cameo oasis', sólo quieres ver a Rosalía. El vídeo me parece agotador hasta que sale ella. Te quedas con ganas de más Rosalía", afirma Josie en Zapeando.

Otro detalle del look de Rosalía vuelven a ser sus uñas y su imposible manicura. "Mientras esa uña tenga resistencia para aguantar lo que una lámpara... Ahí puedes colgar lo que quieras, hasta un jamón o una ristra de morcilla. Caben bocadillos, el AVE... ¡No te puedes imaginar la potencia que tiene esa uña", analiza Josie con la ayuda de Dani Mateo y Quique Peinado.