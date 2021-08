Josie, experto en moda, ha criticado duramente una fotografía que ha subido Marta Torné, actriz y zapeadora, a sus redes sociales. En ella aparece en una piscina, desnuda y tumbada sobre un flotador con forma de alas.

A Josie no le ha gustado nada el posado y ha decidido ofrecerle ayuda para el verano que viene. "Ella tendría que haber salido desanuda, pero de verdad. A mí no me transmite piel, me transmite plástico degradé", ha dicho sobre la fotografía, para después añadir: "El año que viene haremos ese posado desnudo y verás que bien va a salir. Va a haber agua y mucha piel, totalmente desnuda", ha advertido a la zapeadora.