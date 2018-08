EL ESTILISTA ECHA DE MENOS MÁS "EFECTO MOJADO"

Josie visita Zapeando para comentar el primer posado de la reina Letizia junto a Begoña Gómez. "Me hubiese gustado ver algo como más efecto mojado o que te transmitan que de verdad están cerca de la playa", añade el estilista que no pudo evitar dar su puntuación y confesar el look que más le convence.