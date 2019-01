El análisis de Josie sobre el look de Cristiano Ronaldo y Georgina en el Juzgado: "Van embutidos, a él se le ve todo muy pequeño"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas de moda, cada paso que dan y cada look que se ponen son examinados con lupa. Por eso, su entrada en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, ha levantado tanta polémica. Sus impactantes looks y su actitud no han pasado indiferentes.

Josie analiza en Zapeando el look de la pareja: "En los momentos más tristes en la vida es cuando se debe llevar un mejor look. Las gafas de Cristiano están bien, pero esos pantalones son una aberración y esa zapatilla blanca impoluta es hasta absurda".

María León deja a Josie loco con este espectacular vestido que roza "el límite": "Es uno de los mejores look que le he visto nunca"

Josie llega a Zapeando para hablar de la alfombra roja de los Premios Feroz 2019. En este vídeo el experto en moda te muestra los mejores looks de la antesala a los Permios Goya.