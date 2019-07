Josie comenta en Zapeando el tema del que todo el mundo está hablando: el esperado estreno de la película de 'El Rey León' y el espectacular videoclip que Beyoncé protagoniza para el tema del 'film'.

Además, la artista lleva puestos unos espectaculares looks que son un auténtico guiño al entorno. "No te puedo decir con cuál me puedo quedar, igual con el de las cochas y las perlas, es una lectura diferente de África desde un punto de vista muy actual".