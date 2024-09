Uno de los momentos más esperados de la Nochevieja es el vestido que se enfundará Cristina Pedroche para despedir el año. Y, aunque todavía quedan tres meses para que se desvele el gran misterio, Miki Nadal ya quiere conocer los primeros detalles del look que ha escogido la vallecana para dar las campanadas.

"¿Cómo va el vestido?", le pregunta. "Va", responde ella, tajante. "Es que es tarde...", responde él. Algo que apoya Cristina desvelando que van "tardísimo". "Todavía no me han tomado medidas", cuenta alarmada, "ya está todo pensado cómo va a ser pero las medidas, normalmente, me las toman antes de verano".

La zapeadora cuenta que el vestido lleva varios colores. "Mira... ya sabemos algo", responde Miki. "¿Os habéis fijado que en las medidas de Cristina hay más consenso que en las del Gobierno?", comenta Dani Mateo. "Fíjate qué persona que va a tener las mismas medidas ahora que el 31 de diciembre... es acojonante", concluye Quique Peinado.