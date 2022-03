Josie visita el plató de Zapeando para analizar la alfombra roja de los Premios Oscar 2022. "¿Qué alfombra roja es esta?", afirma indignado Josie, que destaca que "los Oscar han ido bajando escalones": "No puedo más, es un aburrimiento, se nos va de las manos, no puede ser más siglo XX".

El experto en moda analiza en este vídeo de Zapeando el look elegido por Penélope Cruz. "Yo no podía dejar de mirar esas mechas", destaca, por su parte, María Gómez. Pero, ¿qué piensa Josie? Aunque el experto afirma que estaba "increíble y guapísima con su 'Chanelete'", recuerda que ha quedado "soporífera en el plantel soporífero de la gala". "No tenía por qué ser la más dicharachera, con ese Chanel va que chutas, para lo que vimos está fenomenal". Pero ¿qué piensa del look de la premiada a Mejor Actriz Jessica Chastain? Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.