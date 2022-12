Dani Mateo conecta en directo desde el plató de Zapeando con el colaborador de El Chiringuito de Jugones Jorge d'Alessandro, que cuenta cómo ha vivido la celebración de su país, Argentina, tras ganar el Mundial de Qatar. "Mbappé casi nos disfraza", destaca el colaborador del tenso partido en el que el jugador francés les metió tres goles y forzó la prórroga y los penalties.

"La verdad es que Argentina fue mejor", destaca Jorge d'Alessandro, que afirma que apareció "la gran decisión de Scaloni con los jóvenes" que, en el centro del campo, "engrandecieron" a Messi. Por su parte, afirma que Francia tenía grandes "solistas": "Francia se quedó en eso, en un combinado, y ganó un equipo". "El fútbol es fútbol y esas pinceladas sí me hicieron temblar, lo viví con mucha intensidad, pero Francia no me dio tanto miedo en el transcurso del partido", confiesa.