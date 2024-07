La cantante Jennifer Lopez ha cumplido 55 años y, para celebrarlo, ha montado una fiesta en los Hamptons con una temática muy especial: 'Los Bridgerton'. La fiesta fue por todo lo alto y en ella no faltaron carruajes, orquesta, bailes de salón... La cantante no dudó en posar, incluso, sentada en un trono como si fuera una reina.

Pero no so han sido precisamente los espectaculares trajes que han utilizado la artista y sus invitados lo que más ha llamado la atención. La gente se ha fijado más en una ausencia muy notable: la de Ben Affleck. "Le dijo Ben y no lo dejó todo", afirma Dani Mateo. Esto no ha hecho más que acrecentar los rumores de separación de la pareja.

"Jennifer intentó fingir que todo estaba bien en la fiesta pero a la prensa no se la dan", apunta Miki Nadal. Así, publicaron numerosos titulares destacando la ausencia del actor en los que, indican que hace casi un mes que no se ven o, incluso, que ya estarían listos para "tramitar su divorcio".