A bordo del velero de "Ecologistas en Acción", Jiaping partió en busca de orcas en el Estrecho de Gibraltar, viviendo una experiencia única y enriquecedora. La colaboradora vivió uno de sus sueños: ser marinera, aunque solo fuese por un día. Ya en el plató de Zapeando explicó cómo fue su aventura.

"A mí me gusta bastante porque es mi primera experiencia cogiendo un barco de este tamaño. Y no solamente con motor, también con vela. Dependiendo de cómo sopla el viento, vamos de un lado a otro. No sabemos hacia dónde vamos en el futuro, y me gusta", comentó Jiaping.

La travesía no solo le permitió acercarse a la naturaleza de una manera especial, sino que también le brindó la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre la navegación a vela. Jiaping lució entre los zapeadores con mucho orgullo sus recién adquiridos conocimientos sobre el manejo del velero.

Además, confesó con una sonrisa que, a pesar de las condiciones del mar, no vomitó ni se mareó, demostrando su adaptabilidad y fortaleza en alta mar. Descubre toda su aventura en el video de Zapeando.