Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman han presentado 'Sin malos rollos', su nueva película, en 'El Hormiguero'. Además, la actriz ha revelado a Pablo Motos que le encantan los pódcast de asesinatos por una razón "difícil de explicar": "Para las personas que tenemos ansiedad, el escuchar esas situaciones que generan tanta ansiedad nos relaja".

La estadounidense cree que "tiene que haber nuevos" porque ya se le han acabado. "Gracias a ella, uno de los puestos más demandados ahora mismo es el de asesino en serie", bromea Quique Peinado. Aunque eso no fue lo único que confesó, pues descubrimos que disfruta cuando no puede usar el móvil.

"Nunca uso el WiFi en el avión, lo que más me gusta de volar es no tener acceso a Internet y no recibir mensajes", asegura Lawrence, y su compañero apunta que "a todos nos harían falta un par de días sin teléfono", algo que ella indica que ya hace porque siempre lo pierde.