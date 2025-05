Isabel Forner, al ver la Feria de Jerez inundada: "Ahora entendemos por qué van en náuticos"

El pasado fin de semana se celebró en Jerez su tradicional feria. Sin embargo, el tiempo no acompañó a los jerezanos, que vieron cómo las casetas se inundaban en muy poco tiempo.

"¡Ay que me la he perdido! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Aunque viendo lo que ha llovido no descartamos que se rebautice como la 'Feria Acuática de Jerez'", comenta Isabel Forner.

Las redes sociales se llenaron de imágenes compartidas por los propios jerezanos, donde se les puede ver subidos en las sillas de las casetas para evitar mojarse mientras el agua cubría el recinto ferial.

"Ahora entendemos por qué van en náuticos", bromea la zapeadora después de ver el vídeo.