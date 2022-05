Dani Mateo presenta en el plató de Zapeando a la experta del programa en deportes desconocidos. "Hoy vengo muy contesta", destaca Isabel Forner, que manda un mensaje de cariño a Manu Pedrero, un compañero suyo que ha sufrido un incidente en directo con un desconocido.

"Tenéis que hacer una sección de a lo que nos enfrentamos los reporteros de calle", afirma Isabel Forner, que desvela qué es lo más fuerte que ha vivido en esa situación. "Me intentaron besar en directo en el estreno del Wanda Metropolitano", recuerda la periodista deportiva, que cuenta cómo dio un manotazo al chico para apartarlo: "Me asaltó en directo y todavía había gente que me dijo que le había roto las gafas". Descubre más detalles del momento en el vídeo de arriba.