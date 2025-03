Irina Shayk deslumbra en el carnaval de Rio de Janeiro con un espectacular traje azul de pradería y plumas

La modelo fue invitada por la escuela de samba Beija-Flor para desfilar con ellos en el sambódromo. A pesar de que considera a Shayk "espectacular", Isabel Forner confiesa que prefiere el look de Cristina Pedroche en las campanadas.

Irina Shayk ha debutado en el carnaval de Río de Janeiro. La modelo rusa ha escogido a un espectacular look de dos piezas de color azul cubierto de pedrería para desfilar por el sambódromo. Además, en su look tampoco faltaban las plumas, que salían de la parte trasera de su vestido.

La modelo "fue la invitada de honor de la escuela de samba Beija-Flor", cuenta Isabel Forner, "una de las más reconocidas del país". Shayk desfiló junto a ellos en el sambódromo. "Qué envidia más mala", afirma la zapeadora. Aunque, como apunta, "a mí se me queda flojo con el look de Cristina Pedroche en las campanadas".

La zapeadora responde al piropo de Forner diciendo: "No hay comparación... ella está a otro nivel". "No, sois del mismo grupito de las guays del insti", le dice Dani Mateo. "Está espectacular", afirma Isabel. "Y no hemos puesto fotos buenas", añade Pedroche, "si os metéis en su Instagram hay más".